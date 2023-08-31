Медведчук заявил, что Запад вскоре откажется от поддержки Украины

Запад будет сокращать финансовую и военную помощь Украине и вскоре прекратит.

Как заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, это произойдет под предлогом коррупции. По его словам, западные страны снимают обвинения в коррупции, когда Киев делает то, что от него требуется. При этом сама коррупция в бывшей советской республике продолжает разрастаться и за последнее время выросла в разы.

"Запад, когда ему будет выгодно, откажется от своих обещаний и поддержки именно под предлогом коррупционных схем. И очень хорошо видно, что Украину к этому начали готовить. Обычно такая подготовка начинается где-то за полгода", - заявил политик, сообщает РИА "Новости".

Ранее Медведчук сообщил, что экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал лидеру РФ Владимиру Путину забрать Донбасс. Он отметил, что Путин в те годы говорил, что Донбасс является Украиной.