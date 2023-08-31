Туман парализовал работу аэропорта Рощино

В Тюменском аэропорту Рощино произошла массовая задержка рейсов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, причиной стал утренний туман.

Плохая видимость на некоторое время парализовала работу аэропорта. В настоящий момент в "Рощино" задерживается прибытие больше 20 рейсов из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Сургута, Барнаула, Сочи, Москвы, Минеральных Вод, Белоярского, Нягани, Нижневартовска.

Кроме того, согласно данным онлайн-табло, остальные рейсы, а их не менее 10, были выполнены с задержкой.

Так, например, лайнер из Красноярска аэрокомпании "Аэрофлот" должен был прибыть в 00.30, а прилетел только в 9.32. Из Казани - самолет "ЮТэйра" в 9.52, вместо 01.15, из Худжанда ("ЮТэйр") и Сочи (Smartavia) - вместо 03.40 в 09.44 и в 09.07. Из Санкт-Петербурга самолет авиакомпании "Россия" вместо 04.45 прибыл в 09.28.

Задержка прилета самолетов повлияла и на их вылет.

Ночной рейс до Красноярска авиакомпании "Россия" был перенесен на 09.55, рейс в Анталью авиакомпании "Turkish Airlines" состоится в 16.00 вместо 02.25. С большой задержкой улетели пассажиры "Smartavia" в Сочи - в 10.00, вместо 04.30.Другие рейсы также столкнулись с задержками.

Рейс до московского аэропорта "Шереметьево" отложен до 14.45, вместо 05.25. Впрочем, с московскими аэропортами задержки вылетов и прилетов связаны не только с погодой в Тюмени. В столице опять введен режим "Ковер" из-за беспилотников. Сообщается, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны и отменены 59 рейсов.