Белоруссия сообщила о нарушении границы страны латвийскими военнослужащими

Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил белорусский пограничный комитет.

Инцидент произошел в пункте пропуска Григоровщина. Кадры нарушения зафиксировали видеокамеры.

Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, после чего вернулись обратно в Латвию, сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Минск обвинил латвийские власти в поддержании напряженности на границе.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным". Всего Польша собирается разместить 10 тысяч военных на границе с Белоруссией. Литва сразу перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию также наметила новые планы охраны границы.