В Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус и автомобиль: шесть человек в больнице

В Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус и автомобиль "Ниссан", есть пострадавшие. Об этом Как передает корреспондент Накануне.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло сегодня около 18.00 на улице Техническая в районе дома 14.

По предварительным данным, 34-летний водитель автобуса "ПАЗ", чтобы избежать столкновения с едущим впереди транспортным средством, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ниссаном".

В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, двое из которых несовершеннолетние, а также водитель "Ниссана". Все пострадавшие доставлены в больницы.