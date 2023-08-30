МАК заявил, что не расследует крушение самолета Пригожина

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что не проводит расследование крушения Embraer Legacy, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном "Embraer Legacy" 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего", - сообщается на сайте МАК.

Напомним, расследованием крушения самолета Пригожина занимается Следственный комитет РФ.

Ранее стало известно, что Россия уведомила Бразилию (в этой стране расположена штаб-квартира производителя самолетов Embraer) о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета Пригожина в соответствии с международными стандартами "в данный момент". В Кремле заявили, что это "именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может".

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.