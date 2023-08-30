30 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области прокуратура проводит проверку после жалоб жителей на свалку в лесу

В Челябинской области жители поселка Кременкуль Сосновского района обнаружили несанкционированную свалку в лесном массиве. Проводится проверка.

По словам жителей, в лесном массиве выбросили ящики с испорченными овощами и фруктами, а также мешки со шкурами животных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления.

Ранее жители Кременкуля выступили против нового продовольственного рынка рядом с поселком. Они записали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. По их словам, решение об его открытии было принято без учета мнения жителей. Под новый объект вырубили деревья. Кроме того, на рынке будут реализовывать продукцию не только местные сельхозтоваропроизводители, но и торговцы из ближнего зарубежья. По видеообращению жителей проводится проверка.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что на рынке Сосновского района прошел крупный рейд по мигрантам. Проверили более 200 граждан. Один иностранец находился в стране незаконно. Сейчас решается вопрос об его выдворении из страны. Еще 10 иностранцев задержали для установления личности. В военкоматы доставили 15 человек, получивших гражданство РФ, для постановки на воинский учет, 11 человек получили повестки.

Теги: лес, свалка, прокуратура, проверка,


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