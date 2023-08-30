30 Августа 2023
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Фото: В.Н. Горелых

В Новоуральске задержали курьера, согласившегося работать на киберпреступников

В Новоуральске поймали матерого курьера, на счету которого всего за два дня числится 8 обманутых пенсионеров и 1,3 млн украденных средств. Подробности об уральце, решившем поискать непыльную работу в мессенджерах, Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый в работе на киберпреступников курьер(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Подозреваемый работал по известной схеме "Родственник попал в ДТП": мошенники звонили жертвам и требовали деньги, чтоб их близких не посадили в тюрьму за нарушения правил ПДД. От курьера же требовалось забрать деньги и перевести их на указанные счета. По словам Горелых, ранее судимый свердловчанин 1991 г.р. пояснил на допросе, что нашел работу в мессенджере - его привлекла пометка "не связано с закладками наркотиков". После прохождения верификации и предоставления всех сведений о себе, мужчине пояснили суть работы. На удивление, информация о незаконности действий уральца никак не смутила и тот взялся за дело.

Возраст его жертв составлял от 74 до 88 лет. Непыльная работа длилась всего двое суток, пока на новоуральца не вышли оперуполномоченные. Сейчас любитель легких денег задержан и раскаивается в содеянном. Он также рекомендует всем ищущим работу не повторять его ошибок.

"Ежегодно сотрудники полиции задерживают десятки так называемых бегунков. Тех, кто в качестве подработки решил заняться сбором личных сбережений пожилых и зачастую немощных граждан. Старики годами по копейке откладывают, что называется, на черный день, а затем в одночасье их лишаются, угодив в капкан мошенников. Многие пенсионеры, попав в беду, оказываются на больничной койке. А когда они узнают, что их украденные деньги ушли ещё и на финансирование бандеровцев на Украине, просто теряют дар речи. Совет людям в преклонном возрасте только один – никогда и никому не передавать свои сбережения, кем бы не представлялись звонившие, хоть Папой Римским. Ну а тем, кому лень работать честным образом, следует помнить - сыск вечен. От оперов уголовного розыска редко кому удается "залечь на дно" и остаться безнаказанным. Учитывая, что в областном полицейском главке работает еще и подразделение по борьбе с киберпреступностью, шансы так называемых криминальных курьеров и вовсе минимальные. Тюремных нар им рано или поздно точно не избежать. Факт! И этот репортаж лишнее тому подтверждение", - отметил полковник Горелых.

Расследование уголовного дела продолжается. Представители МВД выясняют нет ли еще на счету задержанного других фактов обмана доверчивых граждан.

Теги: Новоуральск, киберпреступление, мошенничество, курьер


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