В отношении жителя Геленджика возбудили уголовное дело по факту лесного пожара

По факту возникновения крупного лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело в отношении местного жителя.

По данным регионального главка МВД, задержан 40-летний мужчина. Его обвиняют по статье 261 ("Уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений") УК РФ.

В полиции сообщили, что подозреваемый "при неосторожном обращении с источниками повышенной опасности, спровоцировал возгорание в лесном массиве".

Ранее Kub Mash писал, что виновник природного пожара в Геленджике — местный житель, который жег обмотку проводов, чтобы сдать цветмет. Мужчина устроил костер в лесу, из-за ветра и сильной жары огонь перекинулся на сухую траву.

Напомним, площадь пожара в горах Геленджика выросла до 118 гектаров. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы. На место тушения также вылетели два самолета Бе-200.