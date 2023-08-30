30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Чувашии открыли первое в России направление подготовки водителей машин "скорой помощи"

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что на базе Чебоксарского медколледжа начал работу образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина". Впервые в России республика начнет готовить профессиональных водителей автомобилей "скорой помощи".

"Здесь также организованы по две зоны для подготовки медицинских сестер, фельдшеров скорой помощи и зубных техников", - написал Николаев в своем telegram-канале.

В кластере – своя база для практической подготовки зубных техников. Раньше оттачивать свои навыки студенты могли только в медучреждениях. Кластер оснащен передовым учебным оборудованием, в нем будут применены адаптированные под нужды работодателей-партнеров рабочие программы. Также увеличится время практического обучения в наставнических центрах работодателей.

Партнеры проекта – две сетевые образовательные и четыре медицинские организации-работодатели – Республиканская клиническая больница, Республиканская стоматологическая поликлиника, Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Новочебоксарская городская больница.

Теги: Чувашия, Олег Николаев, "скорая помощь"


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