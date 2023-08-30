Россиянам будут сообщать о запрете на посещение лесов через Госуслуги

Рослесхоз будет информировать россиян о пожароопасной обстановке в лесах через Госуслуги. Там же будет публиковаться информация о запретах и ограничениях на посещение лесов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения на посещение лесов вводят региональные власти. До сих пор сообщения об ограничениях публиковали правительственные порталы, соцсети и СМИ. Также информацию можно получить на прямой линии лесной охраны.

"Теперь пользователям Госуслуг будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах о текущей пожароопасной ситуации в субъекте", - говорится в сообщении Рослесхоза.