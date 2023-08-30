В Тюменской области столкнулись два большегруза

В результате ДТП в Тюменском районе один человек погиб и один травмирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

Предварительно, на пятом километре подъезда к селу Муллаши столкнулись два грузовых автомобиля - "Шахман" и "ФАВ", по причине выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов.

В результате ДТП один из водителей, 46-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй водитель, мужчина 35-и лет получил травмы. На данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.

Обстоятельства происшествия выясняются.