30 Августа 2023
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Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области столкнулись два большегруза

В результате ДТП в Тюменском районе один человек погиб и один травмирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

Предварительно, на пятом километре подъезда к селу Муллаши столкнулись два грузовых автомобиля - "Шахман" и "ФАВ", по причине выезда на полосу встречного движения одного из большегрузов.

В результате ДТП один из водителей, 46-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй водитель, мужчина 35-и лет получил травмы. На данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе.

ДТП, большегруз, грузовик(2023)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: ДТП, большегруз, грузовик


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