30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России начали создавать единый учебник истории для учеников 5-9 классов

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на пленарном заседании "Современный учебник как инструмент реализации федеральных рабочих программ. История" в рамках Московского урбанистического форума сообщил о том, что работа над созданием единых учебников по истории для учеников с 5-го по 9-й классы уже началась.

Мединский напомнил, что коллектив подготовил в стахановские сроки за четыре месяца четыре тома доработанного объединенного учебника истории для 10-го и 11-го классов, пишет ТАСС. Помощник президента собирается обсудить с министром просвещения России Сергеем Кравцовым создание коротких образовательных видеороликов по истории.

Напомним, ранее автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–08 гг. Евгений Спицын в разговоре с Накануне.RU подверг критике новый школьный учебник истории.

"А вообще, то, что касается, например, новейших страниц отечественной истории, которые, по моей информации, писал якобы лично Мединский, они у меня вызывают, мягко говоря, недоумение", - сказал Спицын.

Полностью мнение историка по поводу нового учебника можно прочесть по этой ссылке.

Теги: Единый учебник истории, Владимир Мединский, образование


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