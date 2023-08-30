Победители конкурса «Трудовое лето-2023» во Владимирской области получили заслуженные награды

Министерство труда и занятости населения Владимирской области подвело итоги летней кампании по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и вручило награды победителям регионального конкурса «Трудовое лето».

«Трудоустройство подростков – чрезвычайно значимая работа. Молодёжь получает первые трудовые навыки, осваивает азы профессий – это резерв, который придёт на наши предприятия и начнёт работать на благо области», – отметил заместитель Губернатора Константин Баранов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, конкурс «Трудовое лето» проводится ежегодно. В номинациях «Лучший работодатель» и «Лучший исполнительно-распорядительный орган городского округа и муниципального района Владимирской области по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет» заявки подали 46 работодателей и 21 муниципалитет.

В номинациях «Лучший трудовой отряд», «Лучший работник» и «Лучший наставник» жюри рассмотрело заявки от 87 несовершеннолетних работников, 8 трудовых отрядов и 34 наставников. Оценивалось умение школьников быстро и качественно выполнять поставленные задачи, отзывы наставников и работодателей, креативность при подаче заявки.

«Этим летом около 300 работодателей заявили рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, это на 13 предприятий больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что наибольшее количество работодателей-победителей выбрано в Вязниковском и Ковровском районах. Всего за период летней трудовой кампании служба занятости населения Владимирской области трудоустроила около 3,4 тыс. подростков», – подчеркнул Андрей Григорьев, министр труда и занятости населения.

По результатам конкурса "Трудовое лето" в номинации «Лучший исполнительно-распорядительный орган городского округа и муниципального района Владимирской области по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет» победителем признана администрации ЗАТО город Радужный, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского и Собинского районов.

В номинации «Лучший работодатель» победителей несколько. В категории «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места в сфере промышленного производства и обслуживания населения в 2023 году» – ООО «Гусевской арматурный завод «Гусар» (г.Гусь-Хрустальный), ПАО «ОСВАР» (г.Вязники), ООО «Радотэкс» (г.Вязники), ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» (г.Ковров), АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (г.Ковров), ООО «Меленковский консервный завод» (г.Меленки), АО «Муромский приборостроительный завод» (г.Муром) и АО «ПО Муроммашзавод» (г.Муром); в категории «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места в сфере сельскохозяйственных работ в 2023 году» – ООО «Вперёд» (Селивановский район), Центр внешкольной работы имени И.А. Альбицкого посёлка Мстёра и АО «Племенной завод «Пролетарий» (оба – Вязниковский район); в категории «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места в сфере озеленения и благоустройства территории в 2023 году» – средняя общеобразовательная школа № 3 Гороховецкого района, Детско-юношеский центр «Гелиос» (г.Ковров), Центр по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере образования (Юрьев-Польский район) и ООО «Управляющая компания в ЖКХ города Кольчугино»; в категории «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места в сфере ремонтно-строительных работ в 2023 году» – ООО «Монолит» (Киржачский район), МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (Суздальский район), МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба в сфере образования» (Меленковский район) и ООО «Орион-Р» (г.Радужный); в категории «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места в сфере воспитательной работы и социальной помощи в 2023 году» – МАУ г.Ковров «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Берёзка», Красногорбатская средняя общеобразовательная школа, Детский сад № 20 «Ленок» (Вязниковский район) и Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития.

В номинации «Лучший трудовой отряд 2023 года» победил трудовой отряд средней школы № 9 г.Карабаново, Трудовой отряд «Зелёная планета» средней школы № 1 г.Камешково, Трудовой отряд «Новое поколение» Шевинской школы Ковровского района.

А лучшими наставниками для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2023 году признаны: Ирина Кузьмина (Центр внешкольной работы им. И.А. Альбицкого п.Мстёра Вязниковского района), Вероника Минцева (Григорьевская средняя школа Гусь-Хрустального района), Наталья Байдина (средняя школа № 1 г.Камешково), Галина Ершова (Серебровская основная школа Камешковского района), Татьяна Смирнова (Детско-юношеский центр «Гелиос», г.Ковров), Марина Евсеева (Спортивная школа по конному спорту, г.Ковров), Олег Зубков (АО «Завод им. В.А. Дегтярёва», г.Ковров), Александр Масленников (АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», г.Ковров), Вера Рахматулина (Клязьмогородецкая школа Ковровского района), Марина Калашникова (Центр развития ребёнка – детский сад №12 «Родничок» Кольчугинского района), Валентина Сошитова (Красногорбатская средняя школа Селивановского района), Наталья Раздорских (Центр дополнительного образования г.Собинки), Светлана Нестерова (Детский подростковый центр г.Лакинска), Алексей Самсонов (Боголюбовская средняя школа Суздальского района), Анастасия Трунина (Сокольская средняя школа Суздальского района).

А лучшими работниками стали: Андрей Макушин и Марьяна Орехова (г.Муром), Татьяна Головина, Константин Зубков, Иван Левин и Даниил Царьков (г.Ковров), Вероника Гаврилова, Михаил Липкин и Андрей Шумилов (г.Вязники), Алексей Косырьков и Марина Щербакова (г.Меленки); Денис Русаков и Ксения Тарасова (Селивановский район), Данил Колесов (Гусь-Хрустальный район); Карина Артёмова и Вероника Горшкова (п.Мстёра Вязниковского района), Максим Муравьёв и Андрей Прозоров (г.Судогда), Катерина Двояшова (г.Петушки), Ирина Бадина и Ирина Долбилова (г.Собинка), Сергей Батлов и Александр Тюлькин (Гороховецкий район), Андрей Алексеев (г.Вязники), Рузанна Борисова, Артём Еремеев и Дмитрий Лисецкий (г.Радужный), Данил Белов и Лилиана Лаврук (п. им. Кирова Камешковского района), Татьяна Свешникова (п.Мелехово Ковровского района), Людмила Никитина (с.Клязьменский городок Ковровского района); Ксения Барабанова и Иван Климов (п.Красногвардейский Суздальского района), Агата Гришанкина, Полина Курсалова и Дарина Сопова (п.Боголюбово Суздальского района), Андрей Прокопьев (г.Лакинск), Артём Павлов и Мария Соловьёва (с.Новое Суздальского района), Андрей Анисимов и Владимир Лесниченко (г.Юрьев-Польский), Владимир Семёнов (Гусь-Хрустальный район), Дмитрий Евдокимов, Георгий Субочев и Сергей Шаранин (Вязниковский район), Евгения Войнова, Никита Новожилов и Артур Соловьёв (г.Вязники), Иван Наумов и Евгения Новикова (Киржачский район), Максим Буслаев, Давыд Евсеев и Александра Косухина (г.Ковров), Михаил Войнов (Ковровский район), Сергей Ладонкин (г.Меленки); Дмитрий Рассадкин (Селивановский район), Диана Гришина и Алина Петровская (г.Вязники), Дарья Исаева и Сергей Подлесный (п.Стёпанцево Вязниковского района), Анна Блинова и Анастасия Маринкина (г.Кольчугино).