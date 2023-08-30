АТОР: "Колибри-Тур" после скандала с детьми в Турции продолжает работу

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что компания "Колибри-Тур", которая незаконно отправила детей в Турцию, продолжает деятельность.

Компания приглашает детей в зимний лагерь в Анталью, заявили в АТОР. Но при официальном запросе "Колибри-Тур" отрицает какую-либо продажу туров.

Уточняется, что договор на организацию зимнего лагеря "Колибри" предполагает, что клиенту будут также оказываться туроператорские услуги. Сведений о туроператоре-партнере договор по-прежнему не содержит, в реестре турагентов и в реестре туроператоров ИП Маркина Н.В. также не значится.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации с детским лагерем, который посреди ночи выселили из отеля в Турции. Детей выселили из отеля Batont garden rezort, поскольку организаторы лагеря "Колибри Тур" не оплатили проживание.

Сообщалось, что следствие усматривает в действиях организаторов отдыха из московской компании "Колибри-тур МСК" признаки особо крупного мошенничества.По версии следствия, получив от родителей около ста детей многомиллионную предоплату за пребывание в лагере "Колибри" в отеле Omorfi Garden Resort (Кемер), они так и не заплатили.

Выяснилось, что деньги родители перевели не на счет компании, а на банковскую карту директора "Колибри-тур МСК" Наталии Маркиной. Офиса компании не оказалось по указанному адресу — он съехал оттуда в 2020 году.

24 августа Генпрокуратура сообщила, что "Колири-тур" выписан штраф в размере 5 млн рублей на основании дела об административном правонарушении. В ходе проверки прокуратура выявила, что компания, не являясь туроператором, оказывала услуги по организации детского отдыха за рубежом. Из сообщения прокуратуры следует, что ведомство направило в суд исковое заявление о блокировке страниц интернет-сайта с рекламой аналогичных путевок на следующий год, а также что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против "колибри-тур" по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей).