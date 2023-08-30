В Новоуральске открыт мемориал в честь погибших в ходе СВО

В Новоуральске открылся мемориал в память о погибших участниках специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, церемония открытия памятника прошла сегодня на территории воинской части 3280 "торжественно и по-военному четко". Мемориал открыт в честь погибших при исполнении служебно-боевых задач в ходе проведения СВО.

"Парни защищали стойко и мужественно нашу Родину, наши семьи, мир и спокойствие. Защищали до последнего вздоха, ценой собственной жизни!", - отметил Тюменцев, добавив, что их подвиг "останется в наших сердцах и в истории Отечества".

В этом году в зоне СВО погибли несколько жителей Новоуральска, в том числе ветеран боевых действий Александр Беляев, а также боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Николаев.