Сечин пожаловался на ограничения со стороны государства по добычи нефти

Государственная компания "Роснефть" опубликовала финансовые результаты за первое полугодие текущего года – чистая прибыль составила 652 млрд руб., говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что компания могла бы заработать еще больше, если бы ее не сдерживало государство.

В комментарии к отчету Сечин жалуется на ограничения, которые действуют на добычу нефти с 2017 года. Также Сечина возмужает "нестабильность налогового окружения". Во втором квартале 2023-го года "Роснефти" пришлось сократить объемы производства с учетом "внешних ограничений".

Добыча жидких углеводородов в первом полугодии составила 4 млн баррелей в сутки, во втором квартале добыча сократилась до 3,9 млн баррелей в сутки.