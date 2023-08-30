В Перми одну из улиц назовут в честь погибшего на СВО Героя России

В Перми одной из улиц Мотовилихинского района присвоят имя пермского участника спецоперации, посмертно награжденного Орденом Мужества, Владислава Гачегова, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

С инициативой присвоить имя героя улице выступила Пермская кадетская школа №1 генералиссимуса Суворова. Руководитель школы Марат Валиев сообщил, что Владислав Гачегов был очень целеустремленным учеником, занимался карате, активно участвовал в патриотических мероприятиях. После окончания школы служил командиром девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С первых дней проведения специальной военной операции проявлял мужество, героизм и отвагу. Он был верным товарищем для своих бойцов и погиб, выполняя боевые задачи.

"Новая улица появится в микрорайоне Вышка-2, где в рамках проекта комплексной застройки возведут ЖК "Патриот". Концепция жилого комплекса предполагает увековечивание имен современных героев, участвовавших в специальной военной операции. Считаю, что такой способ сохранения памяти о Владиславе Гачегове станет одним из шагов на пути воспитания у новых поколений любви к своей Родине. Его имя станет частью нашего города, нашей общей истории", - сообщил мэр.