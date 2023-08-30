В Перми одну из улиц назовут в честь погибшего на СВО Героя России

30 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Telegram-канал &quot;Игорь Сальников&quot; / t.me/igorsalnikov_vsgo

В Перми одну из улиц назовут в честь погибшего на СВО Героя России

В Перми одной из улиц Мотовилихинского района присвоят имя пермского участника спецоперации, посмертно награжденного Орденом Мужества, Владислава Гачегова, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

С инициативой присвоить имя героя улице выступила Пермская кадетская школа №1 генералиссимуса Суворова. Руководитель школы Марат Валиев сообщил, что Владислав Гачегов был очень целеустремленным учеником, занимался карате, активно участвовал в патриотических мероприятиях. После окончания школы служил командиром девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С первых дней проведения специальной военной операции проявлял мужество, героизм и отвагу. Он был верным товарищем для своих бойцов и погиб, выполняя боевые задачи.

"Новая улица появится в микрорайоне Вышка-2, где в рамках проекта комплексной застройки возведут ЖК "Патриот". Концепция жилого комплекса предполагает увековечивание имен современных героев, участвовавших в специальной военной операции. Считаю, что такой способ сохранения памяти о Владиславе Гачегове станет одним из шагов на пути воспитания у новых поколений любви к своей Родине. Его имя станет частью нашего города, нашей общей истории", - сообщил мэр.

Теги: Герой России, Орден Мужества, Владислав Гачегов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети