30 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: vk.com/timatiofficial

Тимати перезапустил выкупленную у Domino's Pizza сеть пиццерий

Рэпер Тимати (он же Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский выкупили у сети Domino's Pizza российскую часть бизнеса. Как и в случае со Starbucks, кардинального ребрендинга не произошло – новые владельцы внесли в логотип и название минимальные изменения и уже сегодня презентовали "новую" сеть.

Теперь сеть называется Domиno Pizza.

Сеть Domino's Pizza развивалась в России по франшизе, правообладателем которой выступала нидерландская компания DP Eurasia. В августе стало известно о процедуре банкротства франшизы в России. До этого компания пыталась найти покупателя на бизнес.

Первая пиццерия Domino's Pizza в России открылась в 1998 году в Москве. В августе этого года сеть насчитывала 142 заведения в стране.

В июне 2022 года Тимати и Пинский, а также их партнеры объявили о закрытии сделки по покупке сети кофеен американской корпорации Starbucks в России. После перезапуска сеть получила название Stars Coffee.

Тимати открывает пиццерию.(2023)|Фото: vk.com/timatiofficial

Теги: тимати, антон пинский, пиццерия, Domino's Pizza


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