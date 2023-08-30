Тимати перезапустил выкупленную у Domino's Pizza сеть пиццерий

Рэпер Тимати (он же Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский выкупили у сети Domino's Pizza российскую часть бизнеса. Как и в случае со Starbucks, кардинального ребрендинга не произошло – новые владельцы внесли в логотип и название минимальные изменения и уже сегодня презентовали "новую" сеть.

Теперь сеть называется Domиno Pizza.

Сеть Domino's Pizza развивалась в России по франшизе, правообладателем которой выступала нидерландская компания DP Eurasia. В августе стало известно о процедуре банкротства франшизы в России. До этого компания пыталась найти покупателя на бизнес.

Первая пиццерия Domino's Pizza в России открылась в 1998 году в Москве. В августе этого года сеть насчитывала 142 заведения в стране.

В июне 2022 года Тимати и Пинский, а также их партнеры объявили о закрытии сделки по покупке сети кофеен американской корпорации Starbucks в России. После перезапуска сеть получила название Stars Coffee.