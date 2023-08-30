Предприниматели Владимирской области могут получить господдержку на инвестпроекты

Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» объявил о начале осеннего отбора инвестиционных проектов для предоставления господдержки. У предпринимателей есть возможность получить финансирование на льготных условиях кредитования, которое осуществляется ведущими банками России с привлечением средств федерального бюджета.

При этом, полученные по программе средства могут быть использованы на новое строительство, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование, пополнение оборотных средств, исполнение контрактов, локализацию и приобретение производства. Рассматриваются проекты по таким направлениям, как агропромышленный комплекс, предприятия промышленности, жилищно-коммунальной отрасли и водопроводно-канализационного хозяйства, социальные объекты, объекты инфраструктуры и туризма. С 2023 года начали работу гарантийный и залоговый фонды для реализации инвестпроектов, поступающих на рассмотрение в оргкомитет конкурса.

Преимущества программы «Регионы – устойчивое развитие»: бюджет проекта – от 10 млн рублей; доля обеспеченности проекта залогом – не менее 25 процентов от суммы кредита; доля собственных средств – не менее 20 процентов от суммы проекта; срок кредитования – 3 – 15 лет; ставка – в зависимости от программы поддержки – от 3 до 9,5 процента годовых; финансовые каникулы – на период строительства и монтажа оборудования (до 2 лет); финансовые каникулы по уплате процентов – до 9 месяцев.

Для упрощения работы по реализации бизнес-инициатив разработаны «типовые» проекты, что позволит сократить сроки рассмотрения, а также пакет предоставляемых документов (материалы размещены по ссылке).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, заявки на получение кредитных средств по специальной льготной программе кредитования, а также средств государственной поддержки нужно направлять на почту: info@infra-konkurs.ru. Контактное лицо от оргкомитета – Юлия Владимировна Биткова, тел. 8 (926) 631-74-71, 8 (800) 775-10-73, bitkova@infra-konkurs.ru.