30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Теперь и МЧС! В Екатеринбурге продолжают закапывать Капсулы времени

Свердловское отделение МЧС решило заложить собственную Капсулу времени с посланием будущим коллегам. Это будет уже четвертая Капсула времени, помещенная под землю в уральской столице.

"В Екатеринбурге в Сквере, посвященном пожарным и спасателям, будет заложена "Капсула времени" с посланием нашим будущим коллегам", - сообщает пресс-служба МЧС.

При этом дату, когда будет вскрыт саркофаг, предлагают выбрать горожанам. Среди вариантов: через 15, 20, 25 лет или в год 50-летия МЧС России в 2040 году.

Напомним, ранее собственную Капсулу времени заложил Ростелеком с посланием и предсказанием о будущем интернета. Узнать, сбылись ли прогнозы можно будет через 10 лет. Заложить капсулу собирается и Метрополитен Екатеринбурга. Многие до сих пор надеются на вторую ветку метро, а оправдаются ли желания екатеринбуржцев, мы сможем узнать только в 2048 году.

18 августа был поднят саркофаг, заложенный жителями Свердловска в 1973 году, а сегодня его содержимое наконец показали журналистам. Новую же собираются опустить под землю 18 ноября - в исторический День города. О том, что нам хотели сказать предшественники и чем пахло в капсуле, в материале Накануне.RU.

Теги: МЧС, Капсула времени, Екатеринбург


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