Почти 600 млн рублей получила Владимирская область на развитие дорожной инфраструктуры

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирскую область поступили дополнительно привлечённые средства казначейских кредитов на общую сумму 593,3 млн рублей.

Эти значительные средства будут направлены на строительство и ремонт ключевых объектов дорожной инфраструктуры, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Деньги распределят на несколько объектов, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. На продолжение строительства Рпенского проезда во Владимире направлено 300 млн рублей. На ремонт региональных дорог – 293,3 млн рублей. Привлечение казначейских кредитов позволит привести в нормативное состояние 6 участков автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 21 км в Александровском, Камешковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

В настоящее время уже завершены работы на двух объектах из шести. Это 11-километровый участок автодороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Камешковском районе и 5 км автодороги «Колокша – Верхние Дворики» – Покров – Долгополье в Александровском районе.

Еще на трёх объектах ремонт продолжается. Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется на автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский в Юрьев-Польском районе, а также на двух участках автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Собинском и Кольчугинском районах.

В ближайшее время планируется начать работы на участке протяжённостью 1 км Западного обхода Суздаля №2 в Суздальском районе.