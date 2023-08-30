30 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Почти 600 млн рублей получила Владимирская область на развитие дорожной инфраструктуры

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирскую область поступили дополнительно привлечённые средства казначейских кредитов на общую сумму 593,3 млн рублей.

Эти значительные средства будут  направлены на строительство и ремонт ключевых объектов дорожной инфраструктуры, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

техника, ремонт дороги(2019)|Фото: Накануне.RU

Деньги распределят на несколько объектов, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. На продолжение строительства Рпенского проезда во Владимире направлено 300 млн рублей. На ремонт региональных дорог – 293,3 млн рублей. Привлечение казначейских кредитов позволит привести в нормативное состояние 6 участков автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 21 км в Александровском, Камешковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

В настоящее время уже завершены работы на двух объектах из шести. Это 11-километровый участок автодороги Камешково – Ляховицы – Суздаль в Камешковском районе и 5 км автодороги «Колокша – Верхние Дворики» – Покров – Долгополье в Александровском районе.

Еще на трёх объектах ремонт продолжается. Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется на автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский в Юрьев-Польском районе, а также на двух участках автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Собинском и Кольчугинском районах. 

дорожная техника, асфальтоукладчик, ремонт дорог(2023)|Фото: avo.ru

В ближайшее время планируется начать работы на участке протяжённостью 1 км Западного обхода Суздаля №2 в Суздальском районе. 

Теги: нацпроект, ремонт дорог, дорожная отрасль, казначейский кредит


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