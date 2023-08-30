В Челябинске автомобиль после ДТП вылетел на тротуар. Пострадали два пешехода

В Челябинске на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. После удара одна из машин отлетела в сторону тротуара. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП произошло на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки. Столкнулись Mazda и каршеринговый Lifan.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель решил проскочить перекресток, когда другие автомобиле уже останавливались. В этот момент водитель Mazda начал поворачивать налево. После удара Lifan отлетел в сторону тротуара, где стояли пешеходы, и опрокинулся.

В аварии пострадали водитель Lifan и его пассажир, а также два пешехода. Они госпитализированы.