ФАП в Суходоле уже 31 августа начнет прием пациентов, лицензия на осуществление медицинской деятельности получена

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Суходол Суздальского района Владимирской области установили в рамках реализации в регионе областной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Медицинское оборудование для него закуплено в полном объёме, выполнено благоустройство территории.





Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, 29 августа выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности ФАПа. И уже 31 августа в нём возобновится приём пациентов. К Суходольскому фельдшерско-акушерскому пункту приписан 161 местный житель (108 взрослых и 53 ребёнка). Всего в селе проживает более 500 человек.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.