30 Августа 2023
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Фото: t.me/MV_007_Pskov

Глава Псковской области анонсировал "проверочные мероприятия на дорогах"

В псковском аэропорту устранили последствия атаки беспилотников. Жертв и пострадавших в результате нападения нет. Также локализованы все возникшие возгорания, ущерб оценивают профильные ведомства.

"Гражданская инфраструктура не пострадала. Сегодня аэропорт закрыт до окончания следственных и иных мероприятий. По предварительным данным, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. После завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме", - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он добавил, что "по итогам произошедшего будут проводиться оперативные и проверочные мероприятия, в том числе и на дорогах", не уточнив, однако, что это будут за мероприятия.

"Дополнительных ограничений для региона и города Пскова вводиться не будет. Инцидент был достаточно серьезный, но в городе не было даже признаков паники", - заключил глава региона.

Теги: михаил ведерников, псков, атака, беспилотники


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