30 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Латвийской православной церкви

Православные Латвии просят священноначалие не уходить в раскол

Православные христиане Латвии опубликовали обращение к священнослужителям Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ). Они просят их сохранить в целостности и единстве вверенную им паству, не нарушать каноны и устав ЛПЦ и возобновить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщалось, 13 августа в ЛПЦ произошло событие, которое указывает, что события там развиваются по украинскому сценарию - с сильным давлением местного политического режима и постепенным тяготением к расколу. Архимандрита Иоанна (Липшанса) рукоположили во епископа Валмиерского без согласования с патриархом Кириллом. На сайте ЛПЦ этому была дана восторженная оценка с явным националистическим уклоном. Священный Синод РПЦ осудил самочинную хиротонию, которую возглавил предстоятель ЛПЦ митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

"Пусть никакие политические интересы не довлеют над нашим желанием спастись и возрастать духовно в лоне канонической Церкви... Пусть никогда в нашей Церкви не наступит момент, когда Бог будет отвращаться от наших молитв. Просим вас уже сейчас, пока не поздно, пока мы не перешли черту раскола, обратиться на правый путь и вернуться в лоно Матери-Церкви. Мы готовы возвратиться в храмы, которые опустели после прекращения поминовения Патриарха", - пишут верующие Латвии.

Они напоминают слова святых отцов о том, что грех раскола не смывается даже мученической кровью.

"Ныне время выбирать, войдете ли вы в историю нашей Церкви как исповедники, стяжавшие венцы нетленные, или изберете путь раскольников и предателей", - заключается в обращении, которое опубликовал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

Напомним, Собор ЛПЦ, состоявшийся в Риге 20 октября 2022 года, принял поправки в свой устав и обратился к патриарху Кириллу "с глубоким прошением о разрешении возникших непреодолимых сложностей" - предоставить автокефалию, как требует рижский политический режим, постановивший отделиться от РПЦ. Священный Синод РПЦ постановил рассмотреть эту просьбу на заседании Архиерейского Собора РПЦ. Когда он состоится, неизвестно.

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