На Урале задержан мужчина, который мог преследовать 16-летнюю школьницу перед ее смертью

Силовики задержали человека, который мог преследовать 16-летнюю Дану из Каменска-Уральского, тело которой нашли в лесу.

Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, именно этот 35-летний мужчина перед смертью девочки долго ехал за ней на велосипеде и находился поблизости.

"Мужчину проверяют на причастность к преступлению", - заявил источник.

Уточняется, что задержанного собираются проверить на полиграфе. У него уже изъяли велосипед и одежду, в которой он был в день пропажи школьницы. Известно, что задержанный ранее судим за кражу и грабеж. Однако пока у правоохранителей нет данных о его причастности к гибели подростка, он может проходить по делу как свидетель.

Напомним, в начале августа Дана возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома. Позже ее тело нашли в лесу.

Сообщалось, что школьницу якобы мог погубить неизвестный наркотик. В дальнейшем было опубликовано видео, на котором незадолго до исчезновения ее преследует некий велосипедист. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне стало известно, что дело об убийстве 16-летней Даны передадут в областной СКР после жалоб ее отца.