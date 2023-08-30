Mash: Дрон над Орловской областью был уничтожен Ми-28Н — впервые за время проведения СВО

Беспилотник над Орловской областью был уничтожен вертолетом Ми-28Н, пишет Mash, отмечая, что этот случай - первый за время проведения СВО.

По информации телеграм-канала, "Ночного охотника" подняли в воздух сразу после появления информации об атаке.

Отмечается, что уничтожать беспилотники другими способами зачастую сложнее: радары ПВО могут обнаружить их и выпустить ракеты только в зоне прямой видимости, а истребители слишком быстры и могут потерпеть крушение.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью средствами ПВО над территорией региона были сбиты два БПЛА. Информации о повреждениях и пострадавших нет.

Еще один беспилотник в Орловской области был обезврежен средствами РЭБ и упал на территории Корсаковского района, сообщил позже губернатор.