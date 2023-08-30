Чистая прибыль ММК за полгода составила 51,6 млрд рублей

Чистая прибыль ММК в первом полугодии 2023 года сократилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания объявила финансовые результаты за шесть месяцев текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК, чистая прибыль составила 51,6 млрд рублей. Выручка сократилась на 12,5% до 352,7 млрд рублей. В основном это связано со снижением цен на металлопродукцию, частично нивелированным ростом объемов продаж.

EBITDA уменьшилась на 14,5% до 88 млрд рублей, показатель рентабельности EBITDA достиг 25%. На 48,3% за шесть месяцев сократился свободный денежный поток. Он составил 9 млрд рублей.