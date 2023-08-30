30 Августа 2023
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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Экс-глава тюменского дептранса и его мать получили реальные сроки за мошенничество

Ленинский районный суд Тюмени признал бывшего главу департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игоря Фролова и его мать Ольгу виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным суда, в 2017 году Фролов вместе со своей матерью совершал хищения денег на содержание улично-дорожной сети Тюмени через специально созданную компанию "Кондор". Компания с 2017 года по 2020 принимала участие в текущем содержании улиц города и завышала объемы проведенных работ. Из бюджета было получено 6,4 млн руб.

Игоря Фролова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб.

Игорь Фролов(2023)|Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Суд лишил его права занимать государственные должности на два года. Мать Фролова наказали тремя годами лишением свободы и штрафом в 200 тыс. руб. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Осужденные частично возместили ущерб бюджету, выплатив 3,2 млн руб. Смягчающими обстоятельствами по делу стали частичное признание вины подсудимыми, раскаяние в содеянном, явку с повинной, положительные характеристики, возрасти и состояние здоровье Ольги, ее занятия благотворительностью. Приговор обжалуется представителями потерпевших и обвинением. Сторонам предоставлен срок на возражения по жалобам.

Теги: бюджет, глава дептранса, игорь фролов, ольга фролова, приговор


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