Продавцов машин могут обязать сообщать о сделках в ГИБДД

Министерство внутренних дел России просят изменить порядок регистрации транспортных средств. Национальный автомобильный союз предлагает обязать продавцов машин информировать о сделке ГИБДД.

Сейчас закон обязывает покупателя поставить машину на учет в течение 10 суток с момента сделки. Штраф за нарушение этого правила – до 2 тыс. руб. Но срок давности у правонарушения – два месяца. Другими словами, серьезная ответственность не предусмотрена.

"Транспортное средство может сменить собственника в течение десятидневного периода для постановки транспортного средства на государственный регистрационный учет. При этом отсчет данного периода начинается с указанной в договоре купли-продажи даты. Таким образом, если транспортное средство будет еще раз перепродано, то привлечь к ответственности его собственника по ст. 19.22 КоАП РФ не представляется возможным, поскольку обязанность по регистрации транспортного средства не выполнил предыдущий собственник", - пишет в обращении к министру внутренних дел президент НАС Антон Шапарин.

По его словам, лазейкой в законе пользуются недобросовестные автовладельцы, оформляя несколько договоров купли-продажи машины с разными датами.

"Такие автомобили могут не иметь полиса ОСАГО, штрафы с камер фото-видеофиксации нарушений ПДД не приходят реальному собственнику транспортного средства. Фактические владельцы и водители таких машин, находясь, по сути, вне правового поля, могут не исполнять и другие требования законодательства. Например, использовать эти автомобили для совершения преступлений", - цитируют Шапарина "Известия".