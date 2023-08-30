Обвиняемую в детоубийстве екатеринбурженку окончательно признали невменяемой

Анастасия Петрова, обвиняемая в убийстве полугодовалой дочери, а также 10-летнего и 15-летнего сыновей, окончательно признана невменяемой. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на свекровь екатеринбурженки Надежду Петрову.

По ее словам, первая психолого-психиатрическая экспертиза завершилась в середине лета. После нее последовала вторая, которую проводили специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Обе показали аналогичные друг другу результаты.

В связи с этим прокуратура может ходатайствовать о применении принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой. В СКР же информацию о результатах обследования пока не комментируют.

Напомним, трагедия случилась в конце декабря прошлого года. По версии следствия, мать убила троих детей. Женщина посчитала, что якобы "наступил Апокалипсис, в городах много бесов", и бесы, как она полагала, "вселились" в ее чад.

Семья с тремя детьми жила в ЖК "Бажовский" и считалась благополучной. Впоследствии женщина признала, что в момент убийства была под наркотиками. Суд отправил Петрову под арест, который в мае был продлен до конца сентября.

Ранее адвокат обвиняемой в детоубийстве екатеринбурженки заявил, что ей могли подливать наркотик. При этом муж женщины проходил по делу как свидетель.