30 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

«Фабрика процессов» помогает сотрудникка предприятий Владимирской области овладеть основами бережливого производства

Региональный центр компетенций Владимирской области проводит интерактивные тренинги под названием «Фабрика процессов». Они позволяют познакомиться с инструментами бережливого производства и при их помощи улучшать не только операционные, но и финансовые показатели предприятия. Проект запущен в рамках нацпроекта «Производительность труда».

«При обучении на «Фабрике процессов» особое внимание уделяется поиску и системному решению проблем, анализу эффективности работы сотрудников. Также участники знакомятся с 7 видами потерь и возможностями балансировки процессов, то есть, перераспределения загрузки между операторами. Задача «Фабрики процессов» – научить сотрудников видеть возможности применения этих знаний на рабочих местах, а также почувствовать эффект от их внедрения», – пояснил руководитель АНО «РКЦ Владимирской области» Фёдор Жаров.

На учебно-производственной площадке «Фабрики процессов» моделируются условия, приближенные к реальным. Участники сталкиваются с теми же проблемами, что и на своих предприятиях. С помощью системного подхода они не только решают эти проблемы, но и предотвращают их дальнейшее появление. Таким образом, они достигают роста своих показателей: выработки, уровня запасов, а также полученной прибыли и себестоимости изготовления продукции.

Уральский турбинный завод(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщает пресс-служба правительства региона, «Фабрика процессов» работает во Владимирской области с 2020 года. За это время через неё прошли более 300 специалистов предприятий региона. Участники проекта после обучения применяют полученные навыки на практике, и это приносит плоды. Например, по итогам тренинга сотрудники предприятия «Домашний+» смогли повысить производительность в 4 раза, а себестоимость изделия сократить в 3 раза, при этом для достижения этих результатов им потребовалось на 40 процентов меньше операторов. Предприятие «Изметалла» улучшило показатели предыдущего «лучшего результата смен» по прибыли на 40 процентов и повысило выработку на 1 человека на 78 процентов. Команда Муромского ремонтно-механического завода смогла увеличить прибыль в два раза, снизить себестоимость изделия на 55 процентов и повысить выработку на 1 человека в 2,5 раза. А предприятие «ЛОФТ Мебель» сумело увеличить выработку на 1 человека в 3,5 раза, снизить себестоимость изделий в 3 раза и вывести показатель прибыльности из убыточного состояния в плюс.

рабочие профессии, конкурс(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, услуги АНО «РЦК Владимирской области» для предприятий предоставляются на безвозмездной основе. Получить дополнительную информацию об участии в проекте можно на сайте или по телефону +7 (4922) 44-77-85.

Теги: фабрика процессов, нацпроект, бережливое производство


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