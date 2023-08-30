30 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

55 молодёжных проектов–победителей конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» во Владимирской области получат господдержку

Накануне в Патриаршем саду города Владимира состоялось награждение победителей областных конкурсов молодёжных инициатив «Важное дело» и «Милый сердцу уголок». Авторов лучших проектов приветствовала заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, оба конкурса направлены на создание условий для повышения гражданской активности и созидательного потенциала молодёжи региона. Они позволяют получить финансирование на реализацию социально важных проектов.

награждение(2023)|Фото: avo.ru

«Безмерно горжусь нашей молодежью! Вы – те люди, что меняют область. Ваши горячие сердца, ваши мысли, кипучая энергия направлены на позитивные изменения во всех сферах. Даже небольшие шаги меняют к лучшему жизнь в отдельных населённых пунктах, в нашем регионе, во всей стране. Каждый из ваших проектов, действительно, – важное дело!» – обратилась к победителям Елена Янина

награждение(2023)|Фото: avo.ru

Конкурс «Важное дело» является известным в молодёжной среде брендом. Благодаря ему в регионе был поддержан целый ряд значимых инициатив. И в этом году на конкурс было представлено более 100 проектов. Экспертно-консультативный совет по молодёжной политике при Правительстве области определил 5 проектов – лауреатов 1 степени, 15 проектов – лауреатов 2 степени и 30 проектов – лауреатов 3 степени. На их реализацию из областного бюджета будет выделено по 145 тысяч рублей на каждый проект – лауреат 1 степени, по 65 тысяч рублей на каждый проект – лауреат 2 степени и по 30 тысяч рублей на каждый проект – лауреат 3 степени. 

награждение(2023)|Фото: avo.ru

«Ковровчане не единожды получали поддержку, становясь лауреатами конкурса «Важное дело». Участвуем каждый год, потому что знаем – это реальный механизм для продвижения инициатив. Это здорово. Чувствуем поддержку со стороны области! В этом году 7 наших проектов стали лауреатами. Держимся вместе: если необходимо, подключаемся, помогаем новичкам из «сырых» идей оформлять готовые проекты», – поделилась сотрудница Управления по культуре и молодёжной политике города Коврова Марина Артамонова, руководитель проекта «Мистер и Мисс «Студенчество – 2023», который вошёл в число лауреатов 1 степени конкурса.

мероприятие(2023)|Фото: avo.ru

Областную поддержку также получат 5 проектов-лауреатов областного конкурса социальных инициатив молодёжи на селе «Милый сердцу уголок».

Теги: молодежные проекты, важное дело, милый сердцу уголок


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