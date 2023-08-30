30 Августа 2023
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Фото: пресс-служба Сургутского района

Андрей Трубецкой рассказал - как и где отдохнули в летние каникулы юные жители Сургутского района

Почти 5 тысяч школьников Сургутского района отдохнули в рамках летней оздоровительной кампании. Администрация муниципалитета направила на эти цели 93 млн руб., что на 12,1 млн руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2022)|Фото: Администрация Сургутского района

Большая часть средств, 66,6 млн руб., поступила из округа. Из районного бюджета мы добавили еще 26,4 млн руб. Эти средства позволили оздоровить 4,8 тыс. детей.

Как сообщил Андрей Трубецкой, почти 900 ребят из Сургутского района отдохнули в лагерях Башкирии, Краснодарского края, Свердловской и Тюменской областей.

На территории самого Сургутского района отдохнуло 3,9 тысяч школьников. Для них в поселениях работали 37 лагерей: 27 – на базе школ, три лагеря труда и отдыха, семь – на базе детских школ искусств, лагеря также были организованы в социальных учреждениях.

Коллаж, детский отдых(2023)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание в процессе организации каникул уделяли тому, чтобы досуг школьников сделать максимально разнообразным и полезным.

Андрей Трубецкой рассказал, что, например, в лагере "Кар-Тохи. Навыки будущего", который вот уже несколько лет работает на базе школы-интерната в Русскинской, впервые состоялась профильная смена по финансовой грамотности и "миротворческая" смена. Кстати, участие в последней приняли ребята из Макеевки.

летний отдых(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

По словам главы Сургутского района, работа в этом направлении продолжится, так как департамент образования муниципалитета подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным научно-практическим центром "Миротворец" и НКО "Среда развития" – это давний партнер администрации и организатор лагеря в Русскинской.

В поселениях Сургутского района также работали лагеря с уклоном на изучение иностранных языков. В Барсово такой лагерь функционировал впервые. Дети Ульт-Ягуна реализовали проект по оформлению комнаты матери и ребенка в рамках реконструкции зала ожидания местной ж/д станции.

Теги: Сургутский район, лагеря, Андрей Трубецкой


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