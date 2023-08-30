"Есть три причины". В УрФУ объяснили снижение стипендий для своих студентов

В Уральском федеральном университете (УрФУ) прояснили ситуацию с понижением стипендий для студентов. В вузе назвали на это сразу несколько причин.

Напомним, недавно стало известно, что с 1 сентября 2023 года в УрФУ снижаются денежные выплаты для студентов. Приказ за подписью ректора Виктора Кокшарова, в котором указаны новые суммы, был опубликован на официальном сайте университета. При этом ежемесячные стипендии оказались ниже по сравнению с 2022 годом.

Как рассказал сегодня проректор по воспитательной работе Дмитрий Лоевский, всего есть три причины.

"Это увеличение количества ребят, сдавших на "хорошо" и отлично" – то есть, "пирог" пришлось делить на большее количество студентов. Это увеличенный набор – напомню, что мы в этом году набрали на 7,5% бюджетников больше, чем в прошлом году, потому что нам дали увеличенные контрольные цифры приема. Это ситуация, которую мы в ноябре не могли точно спрогнозировать. Напоминаю, что у университета обычно оставались свободные бюджетные места, которые мы не заполняли, а в этом году набор практически 100%. Во многом из-за того, что мы пообещали поселение первокурсников", - сообщил Лоевский.

По его словам, третья причина это каникуляры – ребята, которые выпустились из вуза, но обладают законным правом получить две дополнительные стипендии уже после получения диплома.

"В этом году то ли сработало "сарафанное радио", то ли после ковида ребята поняли, как пользоваться своими правами… Довольно большой "кусок" стипендиального фонда забрали те, кто уже выпустились, но имели право еще на две стипендии", - уточнил проректор.

Также Дмитрий Лоевский объяснил, почему в приказе ректора сказано, что размер стипендии на 2023 год установлен "с учетом уровня инфляции в 5,5%", но при этом выплата стала меньше по сравнению с 2022 годом.

"5,5% – это увеличение размера сентябрьской стипендии к августовской стипендии. Соответственно, увеличение на инфляцию произошло между теми деньгами, которые вы получили в августе и теми деньгами, которые вы получите в сентябре", - отметил он.

Проректор добавил, что индексация на инфляцию произошла на июньскую стипендию, а не на стипендию 2022 года.

"Я напоминаю, что это все равно выше, чем базовая стипендия в 2 тысячи 100 рублей. Индексируется именно базовая часть. А надбавочная часть всегда остается на усмотрение вуза", - рассказал представитель УрФУ.

По его данным, в этом году университет получил бюджет чуть меньше 900 млн рублей на стипендии всех видов. Эту сумму нельзя потратить на ремонты или зарплаты – исключительно на стипендии.

"Если мы что-то из этих денег недотрачиваем – мы должны вернуть их министерству. Если мы не выполняем заложенные показатели – вуз закрывает этот разрыв самостоятельно. При этом очень важно понимать, что деньги должны быть потрачены в течение года равномерными частями", - рассказал Лоевский.

Также в УрФУ высказались о том, может ли размер зарплаты руководства вуза повлиять на размер стипендии для студентов.

"Я даже не представляю, как. Дело в том, что размер зарплаты нашего руководителя определяется не университетом. Он определяется министерством, поскольку трудовой договор заключен между министерством высшего образования и науки и Уральским федеральным университетом в лице его руководителя. И размер зарплаты ректора вообще никак не коррелирует ни со стипендиальным фондом, ни с университетом. Его [ректора] работодатель – министерство. И оно определяет, какую зарплату получит наш ректор", - пояснил Дмитрий Лоевский.