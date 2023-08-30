30 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Российский пивоваренный рынок на 97% зависит от импортного хмеля

Российский пивоваренный рынок на 97% зависит от импортного хмеля. Из оставшихся 3% большая часть (90%) выращивается в одном российском регионе – Чувашии.

Часть пивоваров считает, что после ввода санкций и удорожания импортного сырья произойдет импортозамещение, но другие полагают, что условий нет: саженцев и техники не хватает, пишет Forbes.

"Хотя этот ингредиент составляет 1,5-5% от себестоимости продукции, он незаменим, без него невозможно произвести пиво", - говорит председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

В 2021 году крупнейшим импортером хмеля в Россию были Германия, Белоруссия и США. В 2022 году хмель в Россию поставляли тоже далеко не только дружественные страны: Латвия, Нидерланды, Эстония, Литва, Польша, Бельгия, Чехия.

Теги: пиво, хмель, импортозамещение


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