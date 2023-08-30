30 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot; / t.me/bbbreaking

Mash: Виновник лесного пожара в Геленджике — местный житель

Причиной возникновения крупного лесного пожара в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности, сообщает "Авиалесоохрана".

"Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется верх по склону, крутизной более 40 градусов", - говорится в телеграм-канале "Авиалесоохраны".

По информации Kub Mash, виновник природного пожара в Геленджике — местный житель, который жег обмотку проводов, чтобы сдать цветмет. Мужчина устроил костер в лесу, из-за ветра и сильной жары огонь перекинулся на сухую траву. Подозреваемого вчера задержали, ему выписали административку, пишет телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей, помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы. На место тушения также вылетели два самолета Бе-200.

Теги: лесной пожар, геленджик


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