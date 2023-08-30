Владимирская область отправила очередной гуманитарный конвой в зону СВО

30 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК ДНР и ЛНР Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область отправила очередной гуманитарный конвой в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой Правительства Владимирской области доставил более 25 тонн ценного груза в зону проведения СВО. По поручению Губернатора Александра Авдеева автоколонну возглавил начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов.

днр, гуманитарка(2023)|Фото: avo.ru

В действующие боевые части и медицинские батальоны доставлены автомототехника повышенной проходимости, строительные материалы, беспилотники и их ключевые элементы, средства наблюдения и противодействия летательным аппаратам, медикаменты и медицинское оборудование, маскировочные сети, личные подарки бойцам и многое другое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, комплектование грузов проходило в соответствии с заявками командования подшефных частей и добровольческого батальона БАРС-13, где проходят службу владимирские бойцы. В этой работе принимали активное участие главы муниципалитетов, благотворительный фонд «Близкие люди», сотрудники Первого арбитражного апелляционного суда, волонтёры и неравнодушные граждане. 

гуманитарная помощь(2023)|Фото: avo.ru

В рамках миссии выполнены поручения Губернатора Александра Авдеева и первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака, сформулированные в ходе личных встреч с жителями Владимирской области. Обеспечены подбор и доставка квадроциклов в мобильные подразделения, выполняющие специальные задачи. Гумконвой выполнил особую просьбу жительницы деревни Уляхино Гусь-Хрустального района передать в боевую часть семейные реликвии – иконы.

автомобили, гуманитарка(2023)|Фото: avo.ru

Владимирская делегация провела более 20 рабочих встреч с командованием и бойцами, находящимися непосредственно на позициях. Особое внимание уделено вопросам оперативного взаимодействия с Правительством региона, материального обеспечения боевых частей, эффективного и рационального использования доставленных средств и морально-психологическому состоянию военнослужащих владимирцев. Как отметил Сергей Наумов, состоялся откровенный, прямой разговор: «Боевой дух наших земляков – высокий, они сражаются достойно, за что многие представлены к государственным наградам».

Отчёт о работе гуманитарного конвоя представлен Губернатору Владимирской области. «Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется на постоянной основе. Активно помогает бизнес, общественники, волонтёры, неравнодушные жители. Наши ребята на передовой должны знать, что в тылу их поддерживают и ждут», – подчеркнул Александр Авдеев. 

Теги: сво, гумконвой, бойцы, александр авдеев, пошефные военные части


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети