Владимирская область отправила очередной гуманитарный конвой в зону СВО

Очередной гуманитарный конвой Правительства Владимирской области доставил более 25 тонн ценного груза в зону проведения СВО. По поручению Губернатора Александра Авдеева автоколонну возглавил начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов.

В действующие боевые части и медицинские батальоны доставлены автомототехника повышенной проходимости, строительные материалы, беспилотники и их ключевые элементы, средства наблюдения и противодействия летательным аппаратам, медикаменты и медицинское оборудование, маскировочные сети, личные подарки бойцам и многое другое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, комплектование грузов проходило в соответствии с заявками командования подшефных частей и добровольческого батальона БАРС-13, где проходят службу владимирские бойцы. В этой работе принимали активное участие главы муниципалитетов, благотворительный фонд «Близкие люди», сотрудники Первого арбитражного апелляционного суда, волонтёры и неравнодушные граждане.

В рамках миссии выполнены поручения Губернатора Александра Авдеева и первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Турчака, сформулированные в ходе личных встреч с жителями Владимирской области. Обеспечены подбор и доставка квадроциклов в мобильные подразделения, выполняющие специальные задачи. Гумконвой выполнил особую просьбу жительницы деревни Уляхино Гусь-Хрустального района передать в боевую часть семейные реликвии – иконы.

Владимирская делегация провела более 20 рабочих встреч с командованием и бойцами, находящимися непосредственно на позициях. Особое внимание уделено вопросам оперативного взаимодействия с Правительством региона, материального обеспечения боевых частей, эффективного и рационального использования доставленных средств и морально-психологическому состоянию военнослужащих владимирцев. Как отметил Сергей Наумов, состоялся откровенный, прямой разговор: «Боевой дух наших земляков – высокий, они сражаются достойно, за что многие представлены к государственным наградам».

Отчёт о работе гуманитарного конвоя представлен Губернатору Владимирской области. «Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется на постоянной основе. Активно помогает бизнес, общественники, волонтёры, неравнодушные жители. Наши ребята на передовой должны знать, что в тылу их поддерживают и ждут», – подчеркнул Александр Авдеев.