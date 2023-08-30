Меланшон: Макрон ""в очередной раз" скомпрометировал Францию в Африке"

Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон полагает, что руководитель Франции Эммануэль Макрон "в очередной раз" скомпрометировал Францию в Африке, оказывая поддержку президенту Габона Али бен Бонго Ондимбе.

"До сих пор Габон не мог избавиться от своего президента-марионетки, только лишь военным путем. Макрон в очередной раз скомпрометировал Францию, поддерживая невыносимое до самого конца. Африканцы перевернули страницу", - приводит РИА Новости запись Меланшона в X (экс-Twitter).

Напомним, ранее военные в Габоне объявили о захвате ими власти в стране, роспуске всех государственных органов и создании Комитета по переходу и восстановлению институтов. Кроме того, отменены всеобщие выборы, состоявшиеся 26 августа, а также их предварительные результаты. Границы закрыты до дальнейшего уведомления. Утром в столице страны Либревиле была слышна стрельба. По стечению обстоятельств, Габон так же как Нигер является бывшей французской колонией, которая имеет запасы урана, нефти и газа, пишет военный эксперт Борис Рожин. К слову, в 2019 году уже сообщалось о том, как "бойцы ЧВК "Вагнер" спасли Габон от хаоса революции", хотя американцы тогда оперативно прислали собственный контингент в страну, чтобы "расшатать ситуацию".

"Не успели похоронить Пригожина — начали терять Африку", — подмечают обозреватели.