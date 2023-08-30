30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В МГУ переводят участников СВО и их детей из других вузов несмотря на то, что мест нет

В Московский государственный университет зачислили 115 абитуриентов из числа участников СВО или их детей. Еще около сотни таких студентов перевелись в МГУ им. Ломоносова из других вузов, сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"В этом году мы приняли 115 человек - это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам. Еще сотню, а то и несколько, мы переводим из других вузов, если они просятся, из вузов новых территорий или других вузов, мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест", - заявил Садовничий.

В этом году Госдума приняла закон, который предусматривает квоты в вузах для участников СВО и их детей.

Теги: мгу, виктор садовничий, льготы, квоты, участники сво


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