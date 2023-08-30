В Челябинск до конца года поставят 33 новых автобуса

В Челябинск до конца года поставят 33 новых автобуса среднего класса VOLGABUS 4298G4, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании

Транспорт будет поставлен рамках инвестпроекта ГТЛК с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Все автобусы будут низкопольными и будут работать на компримированном природном газе.

Напомним, ГТЛК поставила в Челябинск 15 новых автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2. Автобусы переданы в лизинг МУП "Служба организации движения".