Спасатели продлили штормовое предупреждение на Урале

Последний день лета Свердловская область проводит дождем и ветром. Спасатели продлили штормовое предупреждение до 31 августа.

Как передают в региональном МЧС, завтра ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 м/с.



"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром", – добавили в МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".