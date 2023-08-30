30 Августа 2023
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Фото: фас рф

Пермское УФАС раскрыло картель почти на 100 миллионов на закупках для здравоохранения

Пермское УФАС выявило картельный сговор при проведении закупок в рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" национального проекта "Здравоохранение", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Установлено, что при проведении в 2021 и 2022 годах пяти закупок на поставку автомобильного транспорта между двумя участниками "Альфа-Гарант" и "Грузавтоимпорт" было заключено картельное соглашение в целях поддержания цен на аукционах и как следствие получения наибольшей прибыли.

Сумма незаконно заключенных контрактов составила около 91,5 млн рублей.

Установлено, что участники аукционов использовали единую инфраструктуру при формировании и подаче заявок, являются аффилированными лицами, а также имеют корпоративное, экономическое, территориальное и структурное единство.

Участники картеля незаконно получили суммарный доход в крупном размере, Полиция начала проверку по статье 178 УК РФ.

Теги: Пермское УФАС, здравоохранение, автомобиль


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