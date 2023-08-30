30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков: О международном расследовании крушения самолета Пригожина речи быть не может

В Кремле заявили, что делом о крушении самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занимается Следственный комитет России, о международном расследовании речи быть не может.

"Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", - цитирует его РИА Новости.

Также Песков заявил, что рассматриваются разные версии происшествия, среди них - "преднамеренное злодеяние".

Ранее стало известно, что Россия уведомила Бразилию (в этой стране расположена штаб-квартира производителя самолетов Embraer) о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета Пригожина в соответствии с международными стандартами "в данный момент".

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом.

Теги: песков, пригожин, самолет


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