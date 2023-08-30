Власти продлят срок необязательности публикаций за рубежом до 2025 года

От ученых не будут требовать публикаций в зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, до 31 декабря 2024 года. Правительство на один год продлит мораторий. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее аналогичный проект был разработан в отношении лиц, претендующих на ученую степень доктора или кандидата наук. Новое постановление касается научно-педагогических работников в целом. От них не будут требовать показателей по публикациям за рубежом при оценке результативности научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, программ поддержки высшего образования, при предоставлении субсидий и грантов, при оценке результативности и эффективности деятельности учреждений.

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян давно говорит о том, что образовательные власти в России ведут политику продвижения в западных рейтингах, для чего вузы вынуждены тратить огромные средства. В итоге переизбрание российского профессора на свою должность зависит от того, публикуется ли он в журналах, которые одобряются частными западными компаниями.