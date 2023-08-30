СМИ: К могиле Пригожина на петербургском кладбище начали пускать посетителей

В Санкт-Петербурге открыли доступ к могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. Накануне здесь тайно прошли похороны – в пресс-службе ЧВК "Вагнер" заявили, что прощание состоялось "в закрытом формате".

По данным российских СМИ, на кладбище даже разместили указатели, по которым можно пройти к могиле создателя ЧВК "Вагнер". Также журналисты заметили утром на кладбище вдову и старшую дочь Пригожина.

Отметим, что обычно прощание с обладателем звания Герой России проходит с почестями, например, с почетным караулом.