В Сургуте завершился эксперимент по учебе операторов беспилотников

Сургут стал площадкой для экспериментального проекта "Северная оса". Это образовательная программа по обучению операторов беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках проекта 20 человек из разных регионов России научились управлять беспилотными летательными аппаратами, начиная с симуляторов, заканчивая реальными полетами. Об итогах в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Филатов.

"Парни решали тактические задачи, погружались в тему разработки БПЛА. Экзамен сдавали в условиях, приближенных к боевым. Сумев успешно применить теорию на практике, испытания прошли все. Получили удостоверения операторов БПЛА. Вместе с окружным правительством анализируем наработки и возможные перспективы проекта", - сообщил глава города.