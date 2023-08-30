Белорусская "Белавиа" переходит на российскую систему бронирования

В связи с проведением технических работ по переходу авиакомпании "Белавиа" на российскую систему бронирования авиабилетов "Леонардо" с 20.00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении перевозчика будут временно недоступны бронирование, покупка, обмен и возврат авиабилетов, а также дополнительных услуг.

Если у клиентов имеются забронированные, но неоплаченные перевозки, в том числе заказ на сайте, оформленный по системе "Расчет", либо пассажир планирует путешествие в ближайшие дни, следует завершить покупку билетов до 20.00 1 сентября. Бронирования, не оплаченные к указанному сроку, будут аннулированы, сообщает перевозчик.

Дату, к которой завершится переход, в "Белавиа" пообещали сообщить позднее.