30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В соцсетях нашли возрастную связь между "друзьями"

Между "друзьями" в соцсетях существует явная зависимость по возрасту: пользователи чаще всего добавляют в "друзья" пользователей именно своего возраста. Об этом говорится в статье "Возраст друзей в онлайновой социальной сети" в журнале "Демографическое обозрение".
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Рассматривались почти 1,5 млн пар "друзей" в сети "ВКонтакте". И ставились вопросы: как выглядит зависимость возраста "друзей" пользователя соцсети от его возраста? Как с возрастом пользователя меняется разброс возрастов его "друзей"?

Интересно, что возрастная гомофилия (склонность группироваться с себе подобными) наблюдается, и чем моложе пользователь, тем ярче она выражена. Так, в возрасте 15-20 лет почти все "друзья" в соцсети имеют тот же возраст, а 62% "друзей" пользователя 13-19 лет не отличаются от него больше, чем на два года. То есть подростки кучкуются. Затем это распределение постепенно "размывается", и к 40 годам возраст "друзей" уже не имеет ярко выраженного пика - он плавно распределен почти по всем возрастам от 20 до 45 лет. В целом средний возраст "друзей" пользователя растет с каждым годом увеличения возраста пользователя, но не так быстро, как последний.

Еще одна особенность: до 33 лет "друзья" в связях в среднем старше пользователя, а затем становятся младше.

Данные исследования подтверждают, что число "друзей" накапливается с возрастом, что особенно заметно для тех, кто регистрировался до 19 лет. А число "друзей" в большей степени зависит от "стажа" пребывания в сети и возраста присоединения, чем от биологического возраста пользователя.

В статье делается вывод о том, что отношения в соцсетях находятся под сильным влиянием реальной жизни.

Теги: соцсети


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