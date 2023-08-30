В топ-30 лучших вузов мира по версии МГУ из российских университетов попал только МГУ

Московский государственный университет опубликовал VII международный рейтинг вузов. Он охватил около 2 тыс. университетов из 112 стран.

"Мы стали самым мощным рейтингом в мире, это признано, это факт", - заявил на презентации ректор МГУ Виктор Садовничий.

По словам Садовничего, США, Китай и Россия стали лидерами по числу вузов, представленных в рейтинге "Три миссии университета". Но при этом в топ-20 попал только один российский (МГУ) и один китайский вуз (Пекинский университет), а у США в нем 11 позиций.

Но и это положение вещей радует российских составителей рейтинга. "Западные рейтинги имеют свои традиции, это другие рейтинги. А мы вдруг в них оказались 500-ми, в тысячу не входили. А у нас другие традиции, у нас фундаментальное образование", - сказал Садовничий.

Первое место в рейтинге от МГУ занимает Гарвард, на втором месте Массачусетский технологический институт, третье место у Оксфорда (Великобритания). МГУ находится на 17-м месте (+1 позиция к прошлому году).

В топ-100 вошли только три российских вуза: помимо МГУ это СПбГУ (39 место) и Московский физико-технический институт (43 место).